Estudiantes de Múzquiz participan en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- En la Cuenca Carbonífera se llevó a cabo la etapa regional de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026, con la participación de 100 estudiantes de sexto grado.

De ellos, 40 se presentaron en la sede del municipio de Múzquiz y 60 más en el municipio de Sabinas, en un evento que busca seleccionar a los mejores para la fase estatal.

La profesora Nélida Santos Galván, directora de Servicios Educativos en los municipios de Múzquiz y San Juan de Sabinas, informó que, en el Pueblo Mágico del Oasis del Norte, la anfitrionía correspondió a la Escuela Primaria "Gral. Eulalio Gutiérrez Ortiz", donde se reunieron los finalistas para presentar el examen.

La docente destacó la importancia de este encuentro académico que fomenta la excelencia educativa en la región, añadiendo que, los participantes que arribaron a la ciudad de Melchor Múzquiz, provienen de diversas comunidades como Barroterán, Minas La Florida, Ocampo, Obayos, Palaú y propiamente la cabecera municipal, lo que refleja la amplia cobertura de esta competencia puesto que, la diversidad de procedencias enriquece la experiencia y fortalece el intercambio entre los estudiantes.

Santos Galván subrayó que esta etapa regional representa una gran experiencia para los alumnos y alumnas, quienes se preparan con entusiasmo y dedicación.

De aquí saldrán los seleccionados que representarán a la región en la Olimpiada del Conocimiento Infantil a nivel estatal, un reto que motiva a los estudiantes a dar lo mejor de sí.

Finalmente, se informó que 16 de los participantes en la sede Múzquiz, corresponden a la cabecera municipal, mientras que el resto proviene de otras comunidades.

"Todos ellos, instruidos por sus maestros y respaldados por sus familias, quienes han trabajado arduamente para llegar a esta etapa, demostrando el compromiso con la educación y el futuro de la niñez", expresó la docente.