Por las Fiestas Patrias Anuncian cierres viales

SALTILLO, COAHUILA.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana recordó a la ciudadanía sobre el cierre de vialidades con motivo de las celebraciones de la Independencia de México.

Para la fiesta del Grito de Independencia del próximo lunes, la Subdirección de Tránsito de Saltillo estará a cargo del cierre de calles aledañas a la Plaza de Armas.

Se cerrarán las calles Allende, desde Pérez Treviño a Ramos Arizpe; Juan Aldama, de Acuña a Miguel Hidalgo; y Miguel Hidalgo, de Ramos Arizpe a Juan Aldama.

También Morelos, de Victoria a Ramos Arizpe; Bravo, de Ramos Arizpe a Aldama; y Juárez, de General Cepeda a Bravo.

El cierre de vialidades iniciará a partir de las 12:00 am del lunes; en calles como Aldama el cierre se llevará a cabo de acuerdo con lo que determinen las autoridades presentes en el lugar.

El Comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, indicó que además del apoyo a la vialidad, se contará con la presencia de 100 elementos policiales para cubrir la plancha de la Plaza de Armas en coordinación con autoridades del Estado.

Desfile cívico

Para el desfile del martes 16 de septiembre, el bulevar Venustiano Carranza será cerrado, en ambos sentidos, desde el bulevar Francisco Coss hasta el Periférico Luis Echeverría Álvarez.

Dicho cierre comenzará alrededor de las 6:00 de la mañana hasta finalizar el evento.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo exhorta a los automovilistas a tomar vías alternas y programar sus traslados con anticipación.