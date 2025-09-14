Clasifican al nacional de InnovaTecNM 2025

SALTILLO, COAHUILA.– Con talento, innovación y trabajo en equipo, cuatro grupos de estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo obtuvieron su clasificación a la etapa nacional del certamen InnovaTecNM 2025, luego de una destacada participación en la fase regional celebrada en el TecNM-Durango.

En el encuentro, que reunió a más de 500 participantes de más de 10 tecnológicos de la región, los universitarios de Saltillo demostraron su capacidad de innovación en diversas categorías.

En Cortometraje, los ganadores fueron Jennifer López, Emilio Arredondo y Luis Hinojosa, asesorados por Adriana Monserrat Gómez Ramos.

En Industria Eléctrica Electrónica, avanzaron dos equipos: Automatic Air Jack, integrado por Francisco Javier Espitia Izaguirre, Edson Leonel Rodríguez Sánchez, Ángel Azahel Ortiz Duarte, Alejandro Siller Morales y Daniela Hernández Aldaiz, así como Ecoglass, conformado por Moisés Aaron Barrera Herrera, Luis Miguel Jiménez Espinoza, Itzel Alejandra Preciado Martínez, Ángela Monserrath Galván González y Camila Lizeth Pachicano Mijares. Ambos fueron asesorados por José Ignacio González Delgado.

Finalmente, en la categoría de Electromovilidad y Transición Energética, el equipo Watts EV, conformado por José Luis Rosales Noriega, Regina Rico Pacheco, Abel Puente Gómez y Grethell Alejandra Mendoza Valenzuela, obtuvo su clasificación con el respaldo del asesor Jesús Ventura Valdés Flores.

En total, por el Tecnológico de Saltillo acudieron 54 participantes, entre estudiantes y asesores, quienes contribuyeron a este logro colectivo que fortalece la formación integral de los futuros ingenieros del país.

La etapa nacional de InnovaTecNM se llevará a cabo del 25 al 28 de noviembre en Pachuca, Hidalgo, donde los equipos saltillenses representarán con orgullo a su institución.