Mueren padre y su bebé en volcadura

SALTILLO, COAHUILA.- La noche de este sábado se registró una aparatosa volcadura en el kilómetro 82 de la carretera federal 57, con dirección a Monclova, donde un vehículo compacto se salió del camino y volcó.

En el lugar fallecieron un hombre y un menor de 3 meses de nacido; una mujer que viajaba con ellos resultó con lesiones graves y fue trasladada a la clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, las tres personas viajaban juntas con destino a Monclova cuando ocurrió el percance. Elementos de la Fiscalía General del Estado se trasladaron al sitio para tomar conocimiento, asegurar la escena y ordenar el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicará la necropsia de ley y se continuará con las diligencias correspondientes.

La carretera federal 57, principal conexión entre Saltillo y Monclova, ha registrado en meses recientes varios accidentes de distinta gravedad, lo que ha mantenido en alerta a autoridades viales y de emergencia de la región.

La Fiscalía informó que la carpeta de investigación seguirá su curso para determinar las causas del accidente si fue por exceso de velocidad, condiciones del camino, falla mecánica o alguna otra circunstancia y para deslindar responsabilidades.

Familiares de las víctimas y vecinos del área fueron notificados y se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer la identidad oficial de los occisos una vez concluya la diligencia forense.

Autoridades viales y de auxilio llamaron a la población a extremar precauciones al transitar por tramos de la 57, particularmente en horarios nocturnos, y a respetar los límites de velocidad y las condiciones del vehículo para evitar tragedias similares.