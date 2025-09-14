Realiza Javier Díaz pavimento al pte

SALTILLO, COAHUILA.- Con una inversión de poco más de 5 millones de pesos, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Javier Díaz González trabaja con obras de pavimentación en la colonia Las Margaritas, al poniente de la ciudad.

Las calles en las que se realizan las labores de pavimentación son Calle Santa Teresa, Calle Santa Carolina, Calle Santa Aurora y Calle S/N.

Este viernes, por instrucciones del alcalde Javier Díaz, se realizó el arranque con un recorrido de supervisión de las obras en el que estuvieron presentes, Alejandra Gutiérrez Rodríguez, directora de Atención Ciudadana y Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural.

Se informó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, las obras de pavimentación contemplan cerca de 480 metros lineales y la aplicación de concreto asfáltico en una superficie total de 4 mil 289 metros cuadrados.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 ❮❯

"El objetivo principal es mejorar el flujo vehicular en general de la zona, este es un compromiso más del alcalde Javier Díaz para beneficio directo de las familias que habitan en estas calles o que transitan a diario por ellas", refirió Alejandra Gutiérrez Rodríguez, directora de Atención Ciudadana.

Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural, informó que los trabajos incluyen la nivelación del área, compactación del terreno natural, colado de cordones cuneta para delimitar y proteger el área del pavimento, y posteriormente el suministro de la base hidráulica para su compactación, riego de impregnación y la carpeta asfáltica.

Durante el recorrido de supervisión se atendieron además peticiones de las y los vecinos de la colonia Las Margaritas para su trámite correspondiente.