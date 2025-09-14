Acuden cientos a fiesta parroquial

SALTILLO, COAHUILA.- Bajo un cielo despejado que acompañó las celebraciones, la comunidad del Barrio del Ojo de Agua vivió hoy una de sus jornadas más emblemáticas: la fiesta patronal en honor al Santísimo Cristo, marcada por una intensa muestra de fe y participación ciudadana.

El Obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González, confirmó que todas las misas programadas estuvieron llenas, resaltando que "la misa de 7 estaba llena, la misa de 8 estaba llena".

Las actividades previas incluyeron el novenario que comenzó el 5 de septiembre y concluyó el 13, con rosarios en las madrugadas, misas matutinas, celebraciones vespertinas a las 5 y 7 de la tarde, y rezos nocturnos del Rosario a las 10.

Durante estos días, cada misa vespertina fue televisada localmente por Telesaltillo, lo que permitió que quienes no pudieron asistir de forma presencial también se unieran espiritualmente.

El día central de la fiesta patronal se vivió con solemnidad y alegría. Muy temprano, se celebró una misa en las escalinatas de la parroquia, seguida de otra misa presidida por el Obispo González. Por la tarde, la tradicional Procesión de la Cera recorrió las calles desde la Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en colonia Bellavista, hasta el templo del Ojo de Agua; este año dicha procesión cumple 185 años de tradición.

Complementando la jornada, la verbena popular al exterior de la iglesia ofreció comida típica, actividades culturales gratuitas, música, juegos mecánicos y fuegos artificiales al filo de la noche.

La comunidad celebró no solo con rituales religiosos, sino también con convivencia, música y tradiciones que se han mantenido vivas generación tras generación.