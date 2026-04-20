Cierres viales en Frontera por Feria de la Primavera 2026

FRONTERA, COAHUILA.- Con motivo de la Feria de la Primavera 2026, autoridades municipales anunciaron el cierre temporal de diversas vialidades en la zona centro de la ciudad, a partir de este jueves, informó el director de Transporte y Vialidad, José Ibarra Guajardo.

El funcionario detalló que los cierres se aplicarán únicamente en horario de feria, tentativamente de 19:00 a 02:00 horas, aunque aún están a la espera de la confirmación oficial por parte del comité organizador. Entre las calles que permanecerán cerradas se encuentran Cuauhtémoc con Madero, Libertad con Cuauhtémoc, Progreso con Juárez, así como Carranza y 5 de Mayo.

Explicó que durante las mañanas el flujo vehicular se mantendrá con normalidad en la mayoría de las vialidades, a excepción de la calle Progreso, en el tramo comprendido entre 5 de Mayo y Cuauhtémoc, que permanecerá cerrada de forma total.

Ante estas modificaciones, el departamento de Transporte y Vialidad ya trabaja en el rediseño de rutas alternas para el transporte público, con el fin de evitar afectaciones mayores a los usuarios que circulan por esta zona.

Asimismo, Ibarra Guajardo informó que este jueves sostendrán una reunión con los 10 secretarios generales de las bases de taxi, a quienes se les solicitará brindar un servicio eficiente y de calidad durante el desarrollo de la feria, ante el incremento esperado en la demanda.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones, anticipar sus traslados y utilizar las vías alternas que serán habilitadas para facilitar la movilidad durante los días de festejo.