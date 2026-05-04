San Buenaventura: Nuevas cámaras de videovigilancia para combatir delitos

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Como parte del fortalecimiento de la seguridad en la zona rural, el director de Seguridad Pública de San Buenaventura, Cristian Venegas Rodríguez, informó que se instalarán cinco cámaras de videovigilancia adicionales en distintos ejidos del municipio, las cuales estarán enlazadas con los sistemas de monitoreo de Múzquiz y Ocampo.

El funcionario explicó que estas cinco cámaras son independientes de las que ya fueron entregadas este lunes en la cabecera municipal, y vendrán a reforzar el trabajo que actualmente se realiza desde el C2 para mantener la seguridad en la Región Centro.

Detalló que el compromiso fue realizado en conjunto con los ganaderos de la zona, quienes solicitaron mayor vigilancia en entradas, salidas y brechas que conectan con municipios como Escobedo, Múzquiz y Ocampo, puntos donde serán colocadas estas nuevas unidades de monitoreo.

"Se hace un esfuerzo y coordinación con otros municipios; ayudarán mucho en la vigilancia, ya que se han tenido sucesos por cacería furtiva y abigeato por el lado de Múzquiz", señaló.

Venegas Rodríguez destacó que se trata de cámaras inteligentes que permitirán una mejor respuesta en materia de prevención y seguimiento de delitos en áreas rurales, especialmente en zonas ganaderas.

Recordó que hace aproximadamente tres meses se presentó un caso relacionado con cacería furtiva, donde se logró la detención de los responsables gracias a la información obtenida de cámaras instaladas por los propios ganaderos, ya que los hechos ocurrieron dentro de un rancho particular.

Finalmente, indicó que durante este mes se instalarán dos de estas cámaras y posteriormente se colocarán las tres restantes, con el objetivo de completar la red de vigilancia y fortalecer la coordinación regional en materia de seguridad.