Alcalde Víctor Manuel Leija Vega lidera evento cultural y educativo en ejidos de Coahuila

Como parte del compromiso con el bienestar de las familias de las comunidades rurales, el Gobierno Municipal encabezado por el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, realizó con gran éxito la actividad "Cine en tu Comunidad" en el ejido La Vega, donde también se hizo entrega de útiles escolares a las niñas y los niños ante el próximo regreso a clases.

A través del Departamento de Cultura se llevó a cabo la proyección de una película, donde niñas y niños disfrutaron de una tarde de entretenimiento y convivencia sana.

Así mismo se organizaron dinámicas en las que los pequeños pudieron expresar su creatividad a través de dibujos, fomentando así el arte y la imaginación en un ambiente recreativo y familiar.

Durante la misma visita, las autoridades municipales aprovecharon para hacer entrega útiles escolares a los estudiantes del ejido La Vega, con el objetivo de apoyar a las familias en este regreso a clases y contribuir a que los niños y niñas cuenten con las herramientas necesarias para continuar con su educación.

Así mismo, la entrega de útiles escolares se extendió a los ejidos El Venado y San Juan, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de fortalecer la educación en cada rincón del municipio y brindar apoyo directo a la niñez de nuestras comunidades.

Con estas acciones, la administración municipal encabezada por el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega reafirma su convicción de seguir impulsando programas culturales y educativos que fortalezcan el desarrollo integral de las y los estudiantes de Cuatro Cienegas.