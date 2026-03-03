Sanciones a motociclistas en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ante el incremento de accidentes viales en los que se han visto involucrados motociclistas, y tras la lamentable pérdida de un adolescente, el Mando Coordinado de Seguridad Pública anunció que comenzará a aplicar sanciones a quienes incumplan el reglamento de tránsito en el municipio de Múzquiz.

La medida busca reducir los riesgos y fomentar una mayor responsabilidad entre los conductores.

El director de la Policía Preventiva, Licenciado José Ponce Sánchez, explicó que más que una recomendación, ahora será una exigencia el uso del casco al circular por las arterias del municipio.

Además, se prohibirá llevar más pasajeros de los permitidos, se vigilará el respeto a los límites de velocidad y se infraccionará a quienes intenten rebasar por la derecha, práctica que está prohibida y representa un alto riesgo.

Ponce Sánchez señaló que comenzarán a aplicar infracciones de manera estricta y, en casos graves, se procederá al retiro de la motocicleta de circulación.

"Estamos preocupados por el tema de que sigue habiendo accidentes y se registran por negligencia humana, por no respetar los señalamientos", expresó.

La autoridad agregó que, el 90 % de los accidentes registrados involucran a menores de edad, mientras que otros casos se relacionan con personas que conducen en estado inconveniente.

Por ello, insistió en la necesidad de crear conciencia entre los motociclistas y sus familias sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

Finalmente, exhortó a los conductores a ser responsables y recordar que siempre hay alguien esperando en casa. "La seguridad vial no es solo un asunto de reglamentos, es un compromiso con la vida propia y la de los demás", concluyó, reiterando que las nuevas medidas buscan prevenir más tragedias en la comunidad.