Óscar Ríos entrega 18 toneladas de cemento subsidiado en San Juan de Sabinas

Con el objetivo de fortalecer la economía familiar y contribuir al mejoramiento de vivienda, el alcalde Óscar Ríos encabezó la entrega de 18 toneladas de cemento subsidiado, en coordinación con la congregación Mariana Trinitaria.

El apoyo social fue destinado a familias del municipio que buscan avanzar en la construcción o mejora de su patrimonio, como parte de las acciones permanentes de gestión impulsadas por la administración municipal. Durante la entrega, el edil destacó que el trabajo en equipo permite multiplicar beneficios y acercar programas que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

Señaló que este tipo de iniciativas fortalecen la economía de los hogares y facilitan que más familias continúen construyendo espacios dignos.

Asimismo, agradeció la participación de quienes se sumaron a esta entrega y reiteró que en San Juan de Sabinas se mantiene el compromiso de seguir gestionando apoyos que generen bienestar real para la ciudadanía.