José Jalil Muza Aguirre advierte sobre la economía de Sabinas: incertidumbre por el T-MEC

SABINAS, COAH.- El comerciante José Jalil Muza Aguirre reconoció que la economía de Sabinas y la región carbonífera vive tiempos difíciles por la incertidumbre del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Explicó que las grandes empresas frenaban nuevas inversiones a la espera de reglas claras, y que eso se reflejaba en ventas bajas en su negocio.

Musa Aguirre señaló que la gente optaba por productos como refrescos, cigarros y artículos de bajo precio que, aun con impuestos, desplazaban a mercancías más caras. Agregó que, aunque el gobierno había elevado gravámenes, el público ajustaba el gasto y compraba lo mínimo necesario, con menor rotación en artículos de mayor valor.

Respecto al anuncio del gobernador Manolo Jiménez Salinas sobre los nuevos pedidos de carbón a pequeños productores, expresó esperanza de que la derrama se refleje en las calles. Dijo que hasta ahora no veía efectivo circulando ni beneficio tangible de compras, pero que esperaba un repunte dentro de días, cuando los contratos se activen.

El comerciante sostuvo que, si los mineros reciben pagos, el comercio local se mueve: proveedores, talleres y tiendas recuperan ritmo. Para él, ese respiro permitiría llegar a junio o julio, cuando las condiciones del tratado queden definidas y las empresas puedan hacer proyecciones.

Muza Aguirre pidió certidumbre para reactivar inversiones y empleo, pues la falta de reglas aplaza planes. Mientras tanto, la región aguarda que el carbón empuje caja en cadenas cortas de abasto y consumo. Con el aviso oficial, comerciantes como él siguen la expectativa de un segundo aire: que el carbón genere circulante rápido y dé margen hasta que la inversión grande vuelva cuando el T-MEC se aclare.