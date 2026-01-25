Hoy no hay clases

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Ante el pronóstico emitido por Protección Civil sobre la entrada de una masa de aire polar al estado, la Secretaría de Educación de Coahuila anunció la suspensión de clases presenciales para el lunes 26 de enero de 2026 en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto. La medida aplica para todos los niveles educativos y busca proteger la integridad física de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Modificación de horarios en otras regiones

En las regiones Sureste y Laguna, no se suspenderán las actividades escolares, pero se modificará el horario de entrada para los niveles de primaria y secundaria. Las clases comenzarán a las 9:00 horas, con el objetivo de evitar la exposición a las temperaturas más bajas que se registran durante las primeras horas del día.

Coordinación con Protección Civil

La decisión fue tomada en coordinación con las autoridades de Protección Civil, quienes alertaron sobre los riesgos que representa el descenso brusco de temperatura en diversas zonas del estado. El gobierno estatal reiteró su compromiso con el bienestar de la comunidad educativa y pidió mantenerse atentos a los canales oficiales para futuras actualizaciones.

Respecto a las escuelas particulares, se informó que estas podrán aplicar sus propios criterios, siempre en comunicación directa con sus alumnos y padres de familia. Se exhorta a estas instituciones a considerar las recomendaciones oficiales y priorizar la seguridad de sus comunidades escolares.

Finalmente, la Secretaría de Educación invitó a la población a seguir las indicaciones publicadas en la página oficial del Gobierno del Estado de Coahuila y de Protección Civil. Estas acciones forman parte de una estrategia preventiva ante fenómenos climáticos extremos que podrían afectar la salud y seguridad de la ciudadanía.