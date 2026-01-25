Rehabilitan bulevar Misión Santa Lucía

SALTILLO, COAHUILA.- Con el propósito de mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y elevar la calidad de vida de las familias, el alcalde Javier Díaz González mantiene de manera permanente acciones de rehabilitación de pavimento en calles al interior de las colonias y en las principales vialidades de la ciudad.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa "Aquí Andamos" atendieron el llamado de la ciudadanía a través del Chat Bot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, y acudieron al sector oriente de la ciudad para reparar la carpeta asfáltica en la colonia Misión Cerritos.

Acciones de la autoridad

En este punto, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendieron distintos tramos de pavimento dañado sobre el bulevar Misión Santa Lucía, en el tramo comprendido entre la calle Misión de la Cruz y el bulevar Fundadores.

Estas labores permiten eliminar hundimientos y superficies irregulares que representan un riesgo para peatones, ciclistas y automovilistas que transitan por este sector, a fin de ofrecer una circulación más segura y eficiente.

Estas acciones forman parte de la respuesta del alcalde Javier Díaz González a las peticiones de la ciudadanía, para reparar el pavimento afectado por el alto flujo vehicular y las condiciones climáticas en la localidad.

Detalles confirmados

Asimismo, para mejorar la imagen urbana y fortalecer la conectividad entre colonias, zonas comerciales y avenidas de alto flujo vehicular, cuadrillas de "Aquí Andamos" rehabilitaron diferentes tramos de la calle José María Lafragua, entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y el bulevar Francisco Coss.

De igual manera, al oriente de la capital de Coahuila, el Ayuntamiento reparó distintos tramos del bulevar Fundadores y sus vialidades laterales, en puntos como el cruce con el bulevar Mirasierra, así como en los bulevares Gaspar Valdez y Centenario de Torreón.

El Gobierno de Saltillo refrenda su compromiso de continuar con la rehabilitación de vialidades, atender los reportes ciudadanos y reparar zonas con mayor tránsito, a fin de contar con una ciudad más ordenada, segura y funcional para saltillenses y visitantes.