Arranca Compañía de Ópera de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La Compañía de Ópera de Saltillo presentó con éxito su Gala Inaugural, evento con el que dio inicio a su temporada 2026.

Teniendo como sede el Centro Cultural Vito Alessio Robles, las y los asistentes disfrutaron de manera gratuita de un destacado espectáculo vocal.

Bajo la dirección artística de Alejandro Reyes Valdés, la Compañía de Ópera de Saltillo está integrada por 40 cantantes, dos maestros de técnica vocal y un pianista.

El programa de la Gala Inaugural incluyó ópera, canción y zarzuela, a cargo de solistas y del coro de la compañía, con momentos de diverso carácter, duetos, ensambles y grandes escenas corales.

Quienes acudieron conocieron además el programa de la temporada primavera-verano, así como el título operístico que se presentará en el Festival Internacional de las Artes 2026.

Durante la Gala Inaugural estuvieron presentes Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, así como el cronista de la ciudad, Armando Fuentes Aguirre “Catón”.

La Compañía de Ópera de Saltillo es un proyecto del Instituto Municipal de Cultura, conformado por un elenco de cantantes saltillenses de alto nivel, bajo la orientación técnica del reconocido barítono Carlos Conde, la soprano Cintli Cruz y el barítono Thamar Villarreal; su pianista titular es Eric Valdés.

Este organismo ha presentado anualmente más de 20 recitales, seis galas, dos producciones de ópera y dos oratorios, además de programas sociales y didácticos, así como la gira en el norte de México del tenor Andrea Bocelli; ha colaborado con grandes orquestas como la Camerata de Coahuila y la Orquesta Filarmónica del Desierto, así como con importantes instituciones como México Ópera Studio.

La Compañía de Ópera de Saltillo es un referente nacional en su género; muestra de ello es el distintivo que le otorgó en 2024 la Asociación de Ciudades Capitales de México.