Centro de Justicia en Frontera registra más denuncias de violencia

FRONTERA, Coah.- El Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres registra mil 192 denuncias de primera vez, alrededor de 80 más que en el mismo periodo del año pasado, incremento que su encargada, Claudia Marina, atribuyó a una mayor confianza de las víctimas en las autoridades.

La funcionaria señaló que cada vez más mujeres acuden a denunciar antes de que la violencia escale, además de reconocer que las agresiones no se limitan al maltrato físico, sino que también incluyen la violencia psicológica dentro del ámbito familiar.

Indicó que esta última modalidad es actualmente una de las principales causas por las que las mujeres buscan atención en el centro, lo que relacionó con una mayor información sobre sus derechos y las formas de violencia que pueden denunciar. Marina consideró que las pláticas de prevención realizadas por el organismo, junto con las acciones de dependencias municipales y federales, han contribuido a que más mujeres identifiquen la violencia psicológica y conozcan que también puede tener consecuencias legales.

"Eso me hace muy feliz, porque ¿qué significa? Que la ciudadanía, las mujeres víctimas de violencia, ya están teniendo confianza en las autoridades", expresó al referirse al aumento de denuncias.

En materia de protección, explicó que la invitación es que las mujeres que acudan a denunciar no se retiren del centro sin recibir una medida de protección, con el propósito de procurar su seguridad desde el primer momento. Añadió que el organismo mantiene coordinación con autoridades de seguridad y de la Fiscalía para revisar casos que requieren mayor atención, especialmente aquellos en los que existe reincidencia por parte de los presuntos agresores.

Detalló que estas reuniones se realizan dos veces por semana y permiten analizar situaciones que pudieran representar un riesgo para las víctimas, así como plantear acciones con las autoridades correspondientes. La encargada aclaró que las cifras sobre órdenes de aprehensión corresponden a la Fiscalía, por lo que ese dato debe ser proporcionado por la coordinación de dicha dependencia.