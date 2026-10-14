El PT de Javier Castillo abre afiliación en Frontera para elecciones 2027

FRONTERA, Coah.- El Partido del Trabajo (PT) mantiene abierto su proceso de afiliación en los municipios de la Región Centro y prevé fortalecer su estructura territorial rumbo a las elecciones de 2027, cuando se renovarán el Congreso de la Unión y las 38 alcaldías de Coahuila.

Durante una rueda de prensa, Javier Castillo, presidente del PT en Frontera, acompañado por representantes de Nadadores y San Buenaventura, informó que el partido trabaja durante todo el año para sumar militantes y constituir comités de base.

Explicó que cuentan con presencia en municipios que van desde Sierra Mojada hasta Candela, además de Ocampo, Escobedo, Castaños, Monclova y otras localidades, por lo que invitó a la ciudadanía a acercarse a los enlaces municipales para integrarse al partido.

Castillo señaló que el PT se prepara para participar en los próximos comicios, tanto en la elección federal como en la local. En Coahuila estarán en juego ocho distritos federales, mientras que a nivel estatal se renovarán los 38 ayuntamientos.

Sobre la posibilidad de una alianza electoral, indicó que el partido es respetuoso de los tiempos y procesos internos de Morena, luego de que este último comenzara algunas actividades relacionadas con su organización interna.

Aseguró que el PT continuará con sus tareas de afiliación y formación de comités, mientras avanza el calendario electoral. Añadió que la legislación establece hasta enero como plazo para consolidar los convenios de coalición.

El dirigente manifestó su confianza en alcanzar acuerdos con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para construir una alianza que permita mantener la mayoría en el Congreso de la Unión y obtener resultados favorables en los municipios de Coahuila.

Como ejemplo de la presencia electoral de la izquierda en la Región Centro, mencionó los resultados de procesos anteriores. En Ocampo, dijo, la diferencia fue de 45 votos; en Nadadores, donde estuvo acompañado por Francisco Cervantes, fue de 80 votos.

En Frontera, afirmó que la alianza de izquierda obtuvo la victoria frente al PRI en la elección de diputados, mientras que en San Buenaventura la diferencia se redujo de 3 mil 500 votos en 2024 a 900 en el proceso más reciente.

Castillo atribuyó estos resultados a la percepción ciudadana sobre los gobiernos de izquierda y al desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo proyecto, sostuvo, representa a las fuerzas políticas que integran la coalición.

Añadió que el PT busca mantener su presencia en las causas sociales de cada municipio. En Frontera, señaló, el partido participa en asuntos relacionados con el agua, la tenencia de la tierra y los servicios públicos.

En Monclova, mencionó el seguimiento a los hornos de México y al proceso de liquidación relacionado con Altos Hornos de México (AHMSA). En San Buenaventura, destacó la vigilancia de las finanzas municipales por parte de representantes del partido.

El dirigente reiteró la invitación a la ciudadanía para sumarse al PT y afirmó que la afiliación continuará abierta mientras el partido fortalece su organización territorial rumbo a los próximos comicios.