Padres cuestionan actuación policial durante protesta pacífica en plantel educativo de Nava

Nava, Coah.— Padres de familia cuestionaron la actuación de elementos policiacos durante una manifestación pacífica realizada en un plantel educativo, al señalar que irrumpieron en el lugar y rompieron candados pese a que ya existía un acuerdo previo. Consideraron que faltó tacto y diálogo por parte de los agentes.

Los inconformes rechazaron versiones difundidas por algunos medios de comunicación que acusaban a la profesora Alba Marta de encubrir a la directora, calificándolas como falsas.

Afirmaron que la docente actuó de manera institucional y que incluso les informó que el bloqueo no era ilegal, al tratarse de una protesta pacífica.

Acciones de la autoridad

Indicaron que la movilización tenía como objetivo proteger los derechos y la integridad física y mental de los alumnos.

Impacto en la comunidad

Finalmente, señalaron que la intervención policial generó una tensión innecesaria y exigieron que este tipo de expresiones ciudadanas sean atendidas con respeto y sin el uso de la fuerza.