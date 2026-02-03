Contactanos
Padres cuestionan actuación policial durante protesta pacífica en plantel educativo de Nava

Acusan irrupción sin diálogo y rechazan versiones que señalan encubrimiento por parte de una docente.

Por Alberto Ibarra Riojas - 03 febrero, 2026 - 03:15 p.m.
      Nava, Coah.— Padres de familia cuestionaron la actuación de elementos policiacos durante una manifestación pacífica realizada en un plantel educativo, al señalar que irrumpieron en el lugar y rompieron candados pese a que ya existía un acuerdo previo. Consideraron que faltó tacto y diálogo por parte de los agentes.

      Los inconformes rechazaron versiones difundidas por algunos medios de comunicación que acusaban a la profesora Alba Marta de encubrir a la directora, calificándolas como falsas.

      Afirmaron que la docente actuó de manera institucional y que incluso les informó que el bloqueo no era ilegal, al tratarse de una protesta pacífica.

      Acciones de la autoridad

      Indicaron que la movilización tenía como objetivo proteger los derechos y la integridad física y mental de los alumnos.

      Impacto en la comunidad

      Finalmente, señalaron que la intervención policial generó una tensión innecesaria y exigieron que este tipo de expresiones ciudadanas sean atendidas con respeto y sin el uso de la fuerza.

