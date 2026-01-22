Autoridades cierran centro de rehabilitación

Llevaba operando de manera irregular por más de dos semanas frente a una institución educativa, el anexo denominado 'Una nueva vida es posible' fue clausurado por autoridades municipales de Frontera, al no contar con la documentación ni los permisos necesarios para su funcionamiento.

Fue alrededor de las dos de la tarde de este jueves 22 de enero cuando personal de las áreas de Salud, Seguridad Pública, Obras Públicas, Protección Civil, Ecología y Jurídico acudieron al inmueble ubicado sobre la calle La Paz, entre Francisco I. Madero y la avenida Sonora, para realizar la verificación correspondiente.

Acciones de la autoridad

La intervención se derivó de denuncias realizadas por vecinos del sector, quienes señalaron que el centro de rehabilitación tenía más de dos semanas operando de forma irregular, además de encontrarse justo frente a la Escuela Secundaria Número 1 Héroe de Nacozari. De acuerdo con los reportes, el anexo estaba a cargo de Edgar Eduardo Villarreal Armendáriz.

El director de Desarrollo Urbano, Luis Alfonso González, informó que el establecimiento no contaba con ningún tipo de permiso municipal, por lo que se procedió de inmediato a su clausura. Detalló que al interior del lugar se encontraban 13 personas anexadas, quienes tuvieron que ser trasladadas a otros centros de rehabilitación ubicados en distintos municipios.

Detalles confirmados

"Las 13 personas se encuentran en buen estado de salud y únicamente se esperaba a que fueran trasladadas para poder instalar los sellos de clausura", señaló el funcionario, reiterando que se mantendrán los operativos de verificación para evitar que este tipo de espacios operen fuera de la normatividad.