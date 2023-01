Clausura PC taller Industrial Lazalde

Tras la explosión que se registró en el taller de mantenimiento industrial Lazalde, Protección Civil procedió a clausurar ya que encontraron diversas irregularidades, señaló Ángelo Grimaldo; director del departamento.

Fue alrededor de las 11:30 am cuando se escuchó un estruendo en el taller de mantenimiento de Industrial Lazalde, que es una distribuidora de gasolina y diésel, instalaciones que se encuentra muy cerca de donde está Protección Civil.

El personal de protección acudió y encontraron a una persona con lesiones no aparentes, se quejaba de un dolor en el brazo izquierdo, la persona estaba realizando un trabajo de soldadura.

Explicó que este tipo de trabajos existen procedimientos muy estrictos que se deben de cumplir porque es una empresa de muy alto riesgo por la naturaleza del producto que trabajan, incumplieron el procedimiento y no quitaron la tapa de la pipa y al hacer el trabajo aunque ya no tuviera diésel, tiene residuos y al no quitar la tapa de la pipa y aplicar soldadura generaron gases y la pipa se presurizó.

La tapa de la pipa salió disparada de un techo que estaba ahí y salió a la calle, la pipa tiene un peso de 20 kilos, hubo daño en la instalación en el techo pero la tapa pudo caer en alguna persona.

"Hay irresponsabilidad seria que requiere de una clausura, la inspección preventiva por la naturaleza o el tipo de empresa le corresponde al estado pero en situación de emergencia Protección Civil es el respondiente", comentó el director.

Dijo que existen muchas irregularidades extintores vacíos en el piso, bachichas de cigarros, latas de cerveza, por ello se procedió a clausurar y aplicar multas de hasta 600 de acuerdo a la ley de Protección Civil, el riesgo y la capacidad económica, no abrirán hasta que no corrijan estas irregularidades.