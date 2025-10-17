Coahuila intensifica medidas contra gusano barrenador en ganado

SALTILLO, COAH.- Ante la amenaza del gusano barrenador y con el objetivo de mantener a Coahuila como zona libre de esta plaga, el gobierno estatal ha intensificado las labores de inspección en los límites con Nuevo León y ha implementado medidas sanitarias más estrictas para el ingreso de ganado provenientes de otras entidades.

Jesús María Montemayor Garza, Secretario de Desarrollo Rural, informó que el estado mantiene activa una alerta sanitaria permanente y ha instruido a inspectores y productores a actuar de inmediato ante cualquier posible brote .

Recuerde que no se ocultará ningún caso y, en su lugar, se aplicará el protocolo correspondiente , que contempla la dispersión de millones de moscas estériles en una radio de hasta 20 kilómetros para controlar el foco de infección.

Detalló que durante una reciente reunión con Homero García de la Llata , Presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, se acordó que los principales estados exportadores del país, incluido Coahuila , implementarán acciones conjuntas para recuperar el acceso al mercado estadounidense, cerrado temporalmente ante los recientes brotes del gusano barrenador en el sur de México.

"Estamos reforzando los filtros en carreteras , particularmente en las zonas limítrofes con Nuevo León, para evitar el ingreso de ganado que no cumple con los protocolos sanitarios. El objetivo es preservar nuestro estatus sanitario y proteger la economía ganadera de la región", declaró Montemayor Garza.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado se mantienen desplegados en puntos estratégicos para apoyar en la vigilancia . Además, el personal de inspección ha sido capacitado específicamente para detectar animales con posibles irregularidades.

A pesar de que el ingreso de ganado a Coahuila no está completamente prohibido, sí existen restricciones más severas para animales procedentes de estados donde se han detectado brotes.

En lo que va del año, únicamente ocho embarques de ganado provenientes de Tabasco han sido autorizados para ingresar a la Comarca Lagunera, tras cumplir con todos los controles sanitarios requeridos.

"Los permisos de internación están muy controlados. No se han suspendido, pero sí se ha reducido de manera significativa el ingreso de animales desde zonas de riesgo", puntualizó el secretario.

Montemayor Garza también destacó que la situación sanitaria ha tenido un efecto directo en el mercado de carne. El precio del becerro en pie ha registrado un aumento importante, pasando de 60 a entre 85 y 90 pesos por kilo, debido en parte a la menor disponibilidad de animales a nivel nacional.

"Este encarecimiento obedece a la reducción del ingreso de ganado desde la frontera sur, lo que ha afectado la oferta y ha incrementado los precios", finalizó.