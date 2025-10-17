Saltillo se suma a la Copa Mundial de Fútbol 2026 con convenios

SALTILLO, COAHUILA.- La Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, aprobó por unanimidad que este organismo firme convenios de colaboración con la Oficina de Convenciones y Visitantes, y con el Club de Fútbol Rayados a fin de que la ciudad se sume de manera formal a actividades relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Al encabezar la reunión de trabajo, el alcalde Javier Díaz González afirmó que se trata de uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional y de ahí la importancia de que Saltillo se involucre, tomando en cuenta que Monterrey será una de las sedes del torneo.

"Las firmas de estos convenios nos brindan la posibilidad de sumarnos y subirnos a la ola mundialista el próximo año; es trascendental que Saltillo se haga presente en este magno evento, dados los beneficios en el rubro deportivo, además de la derrama económica que se espera", declaró Javier Díaz.

Durante la sesión de trabajo se explicó que, el Club Rayados A. C. cuenta con los derechos exclusivos sobre la organización, promoción y difusión del Mundial de la FIFA 2026 en la sede de Monterrey, por lo que es necesario que el Gobierno Municipal de Saltillo firme el convenio de colaboración.

Esto permitirá que Saltillo se pueda involucrar en eventos relacionados con este torneo internacional, entre ellos la "Expo 2026 Punto de Encuentro Mundial", así como otros beneficios relacionados con el torneo.

El alcalde Javier Díaz González mencionó que debido a que estarán cercanos en fechas, como parte del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, se organizarán eventos y actividades relacionadas con la justa deportiva.

Agregó que también se busca una firma de convenio entre el Gobierno Municipal de Saltillo con el de Monterrey, a fin de fortalecer las alianzas en este rubro con miras al desarrollo de la Copa del Mundo.

Respecto a la autorización para la firma de convenio de colaboración con la Oficina de Convenciones y Visitantes Región Sureste, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Edgar Omar Puentes Montes, dijo que la intención es que la OCV haga una transferencia de recursos.

Puentes Montes dijo que, de acuerdo a estimaciones y dependiendo de las selecciones que tengan partido en la sede de Monterrey, se espera que durante el desarrollo del mundial la región sureste de Coahuila reciba entre 350 mil y 600 mil personas, entre aficionados, staff y prensa.

"Lo anterior tiene como propósito fortalecer la imagen de nuestra ciudad, impulsar su desarrollo económico y fomentar su participación en este evento de carácter e interés internacional", comentó el funcionario.

Durante la sesión de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, se informó que la derrama económica previa y durante el mundial llegará a hoteles, restaurantes, museos, y demás atractivos turísticos de la región.