Empresas en Coahuila adelantan pagos para el Buen Fin

SALTILLO, COAH.- Algunas empresas instaladas en Coahuila han decidido adelantar parcialmente el pago de aguinaldos a sus trabajadores, con el fin de que puedan aprovechar las promociones y descuentos del Buen Fin, así lo informó Nazira Zogbi Castro, Secretaria del Trabajo del estado.

La funcionaria explicó que en ciertos casos esta medida ya está contemplada en los contratos colectivos, lo cual facilita la entrega anticipada no solo del aguinaldo, sino también de otros beneficios como el fondo de ahorro; sin embargo, aclaró que este tipo de acuerdos siempre deben realizarse con el consentimiento de los trabajadores.

"Este adelanto representa una estrategia que busca apoyar tanto a los empleados como al comercio local, ya que incrementa el poder adquisitivo en una de las temporadas de mayor actividad comercial del año", destacó Zogbi Castro.

Por otra parte, la Secretaria dio a conocer que Coahuila participa activamente en los foros nacionales de consulta rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya renegociación está prevista para 2026.

Durante estos encuentros, que involucran a actores del sector laboral y productivo, se abordan temas clave como los retos económicos actuales, el impacto de la política comercial internacional y las condiciones laborales que se requerirán en el futuro.

"Estos foros son importantes para preparar al estado ante los posibles cambios del T-MEC. Estamos analizando riesgos y oportunidades, para que Coahuila mantenga su competitividad dentro del mercado norteamericano", finalizó Zogbi.