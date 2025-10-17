Monclova se prepara para el Medio Maratón 21K del 2025

Todo está listo para el Medio Maratón Monclova 2025 – 21K, que reunirá a más de 2,500 corredores este domingo 19 de octubre, con arranque y meta en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle. El evento organizado por el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC); y reafirma el compromiso de impulsar el deporte y proyectar a Monclova como un referente del turismo deportivo.

La competencia ofrecerá una bolsa de premios superior a 500 mil pesos en categorías femenil y varonil, desde los 29 hasta los 60 años, además de relevos mixtos, universitarios y clubes de atletismo. Participarán 25 instituciones universitarias y preparatorias, así como corredores de ciudades como: Durango, Nuevo Laredo, Reynosa, Monterrey, Saltillo, Piedras Negras, Acuña, Torreón, Parras, Muzquiz, Castaños, San Buenaventura, Monclova y atletas de la categoría élite provenientes de Kenia, Guadalajara, Ciudad de México y Zacatecas, consolidando a Monclova como sede de eventos deportivos de talla internacional.

Cada participante recibirá un kit con playera conmemorativa, medalla, chip electrónico, hidratación y la participación en una rifa. Lo recaudado será destinado al Patronato de Deportes, con el fin de seguir apoyando a los talentos deportivos locales.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que este evento representa una gran oportunidad para promover la actividad física, fortalecer la unión familiar y atraer visitantes a la ciudad, a través de un recorrido por los lugares más emblemáticos de Monclova como el Cristo de la Bartola, el Monumento Ave Fénix, la iglesia Santiago Apóstol, la Plaza Ermita, el Museo Coahuila y Texas, la Alameda Juárez y el monumento a Harold Pape, combinando deporte, historia y cultura.

"Seguimos promoviendo el deporte como una herramienta de salud, unión familiar y proyección turística. Agradecemos el respaldo del gobernador Manolo Jiménez para hacer posible este gran evento", subrayó el alcalde.

Con este tipo de eventos, el Gobierno Municipal continuará uniendo esfuerzos con el Gobierno del Estado para seguir impulsando proyectos que promuevan a la ciudad, la salud, la convivencia y el desarrollo deportivo de las familias monclovenses.