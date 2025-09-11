Club Rotario y centro comercial donan sillas de ruedas en Coahuila

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Desarrollo Integral de la Familia (DIF) San Buenaventura recibió la donación de sillas de ruedas por parte del Club Rotario y un centro comercial, con el objetivo de beneficiar a habitantes del municipio que requieren apoyo de movilidad para mejorar su calidad de vida.

A la entrega oficial asistió el Lic. Diego Siller Beltrán, Coordinador de la Región Centro-Desierto del DIF Coahuila, en representación de la Ing. Liliana Salinas, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, quien estuvo acompañado por la Lic. Niria Isabel Ayala, Presidenta Honoraria del DIF San Buenaventura, y la Mtra. Ilse Lozano, directora del organismo municipal.

Durante el acto, el representante del DIF Coahuila destacó que cada entrega de aparatos ortopédicos representa no solo una ayuda tangible, sino también un compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades:

"La entrega de estas sillas de ruedas es un paso más hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa", afirmó.

Por su parte, la Lic. Niria Isabel Ayala agradeció la generosidad del Club Rotario y de Merco, subrayando la importancia del trabajo en conjunto para atender a los sectores más vulnerables:

"Estamos trabajando de la mano con el DIF Coahuila para construir una sociedad más benéfica para quienes más lo necesitan", expresó.

Con acciones como esta, el DIF San Buenaventura reafirma su compromiso de seguir impulsando programas y gestiones que mejoren la calidad de vida de las familias y fortalezcan la inclusión social en el municipio.