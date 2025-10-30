Chofer de ruta Independencia comparte historias de miedo

FRONTERA, COAHUILA.- Aunque el Halloween está cerca, las historias de apariciones no siempre esperan al 31 de octubre. Así lo relató Óscar Rodríguez, chofer del transporte intermunicipal, quien asegura haber tenido un encuentro con lo paranormal mientras manejaba la ruta Independencia.

En entrevista para Periódico La Voz, el conductor compartió que su experiencia ocurrió una noche mientras circulaba por la calle Raúl Cortés, donde se ubican dos escuelas y un kínder.

"Yo manejo la ruta Independencia, paso por la calle Raúl Cortés. A la altura de esas escuelas, en la noche, una vez volteé y se me figuró ver a un niño; mejor voltee para el otro lado. Ahora en vez de darme miedo me da risa", relató entre risas.

Rodríguez añadió que otro de los momentos que más lo sorprendió fue al pasar frente al panteón municipal, cuando escuchó que golpeaban la carrocería del camión, como si alguien intentara hacerle la parada. "Se oía como si alguien le pegara a la unidad, como queriendo que me detuviera para subirse, pero cuando revisé, no había nadie", recordó.

El chofer señaló que este tipo de experiencias solo le han ocurrido a él y que, hasta donde sabe, ningún otro conductor que maneja la misma ruta ha presenciado algo similar. Dijo que todo ocurrió en el mes de marzo y, desde entonces, cada vez que pasa por esos puntos, prefiere no pensar mucho en lo sucedido.

"Ya no me asusto. Mejor pienso en otra cosa, porque de todos modos uno anda solo y no falta lo que se le aparezca", expresó.

Aunque para algunos se trate solo de coincidencias o de la sugestión de las largas jornadas nocturnas, lo cierto es que las historias de apariciones en el transporte público siguen formando parte de las anécdotas populares que se cuentan en Frontera.