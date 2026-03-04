Día Internacional de la Mujer: Coahuila refuerza compromiso por la igualdad

CASTAÑOS, COAHUILA.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas a la Sesión de los Sistemas Estatales para la Igualdad y el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un espacio de coordinación y compromiso institucional enfocado en la defensa de los derechos de las mujeres.

Durante este importante encuentro se reafirmó el trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno para implementar políticas públicas, programas y acciones que fortalezcan la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la promoción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que desde el Gobierno Municipal se trabaja de manera permanente en el impulso de acciones, proyectos, programas y obras orientadas a fortalecer la igualdad, la seguridad y el pleno desarrollo de las mujeres, con una visión integral y de largo plazo.

Señaló que actualmente se están promoviendo estrategias enfocadas en garantizar un estado y municipios con mujeres más seguras, empoderadas, realizadas y felices, colocando su bienestar como una prioridad en la agenda pública.

"Desde el inicio de su gobierno, el gobernador Manolo Jiménez Salinas se comprometió a ser el Gobernador de las Mujeres, y lo está cumpliendo con políticas públicas encaminadas a brindar protección, atención y desarrollo a las mujeres de todas las regiones de nuestra entidad; por ello, seguiremos trabajando en conjunto para garantizar su bienestar y una vida libre de violencia", subrayó la alcaldesa.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de sumarse de manera activa a los esfuerzos estatales para construir una sociedad más justa, equitativa y segura para todas las mujeres.