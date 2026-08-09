Sergio Sisbeles impulsa capacitación en prevención en HFI México

Región Centro, Coah. - Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y promover entornos laborales más seguros, el Gobierno de Coahuila continúa impulsando programas de capacitación dirigidos al sector empresarial.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, visitó las instalaciones de la empresa HFI México, ubicada en Ciudad Frontera, donde destacó el trabajo coordinado con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), encabezado por Marco Cantú.

En la jornada también participó Reginaldo Calderón, presidente de Pro Monclova, organismo que impulsa el fortalecimiento de la industria y el desarrollo económico de la Región Centro de Coahuila. A través de este esfuerzo conjunto se impartieron capacitaciones especializadas en prevención de incendios, atención de emergencias y prevención de riesgos laborales, brindando a los trabajadores herramientas fundamentales para actuar de manera oportuna ante cualquier contingencia.

Durante el evento, los participantes recibieron certificados de reconocimiento por las horas dedicadas a su formación, además de kits y chalecos de primeros auxilios que fortalecerán las acciones preventivas dentro de la empresa.

Sergio Sisbeles Alvarado resaltó que estos programas, promovidos por el gobernador Manolo Jiménez Salinas en coordinación con la iniciativa privada, contribuyen a contar con personal mejor preparado, instalaciones más seguras y empresas más competitivas, factores esenciales para el desarrollo económico de la Región Centro-Desierto.

Como parte de la visita, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones de HFI México para conocer los procesos de producción y constatar que las áreas de trabajo cumplen con condiciones de limpieza, orden y seguridad en beneficio de sus colaboradores.