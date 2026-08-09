DIF Coahuila promueve el reciclaje con el Mercadito Pa' Delante

Saltillo, Coah.- Con el firme compromiso de construir un Coahuila más limpio, solidario y sostenible, el DIF Coahuila continúa impulsando el programa Mercadito Pa' Delante, una estrategia que promueve la cultura del reciclaje y el cuidado del entorno, al mismo tiempo que apoya la economía de las familias mediante el intercambio de materiales reciclables por productos de la canasta básica, artículos de higiene personal y de limpieza.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que este programa representa mucho más que una acción de reciclaje, ya que fomenta la participación ciudadana, fortalece la conciencia ambiental y genera beneficios directos para quienes más lo necesitan.

"Cada material que una familia decide reciclar representa un hogar más limpio, una comunidad más responsable y una oportunidad para apoyar la economía familiar. En el DIF Coahuila creemos que cuando sociedad y gobierno trabajan unidos, es posible transformar nuestro entorno y construir un mejor futuro para nuestras niñas, niños y las próximas generaciones."

Asimismo, señaló que el Mercadito Pa' Delante forma parte de la visión social impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha reiterado que el desarrollo de Coahuila también se construye promoviendo una cultura de corresponsabilidad, cuidado del medio ambiente y cercanía con las familias.

"Para nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas es fundamental impulsar programas que lleguen directamente a la gente y que, además de brindar un apoyo tangible a las familias, contribuyan a formar comunidades más limpias, saludables y comprometidas con el cuidado de nuestro estado. Cada jornada del Mercadito Pa' Delante demuestra que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios cuando trabajamos unidos", expresó.

A través de esta iniciativa, las familias participan activamente en la limpieza de sus hogares y comunidades, evitando que residuos como PET, cartón, vidrio, papel, plástico duro, llantas, aparatos electrónicos, entre otros materiales, tengan una disposición final adecuada, contribuyendo así a la protección del medio ambiente y a la prevención de riesgos para la salud.

Como parte del esquema de intercambio, las familias pueden canjear los materiales reciclables por insumos perecederos, productos de abarrotes, artículos de limpieza, productos de higiene personal y juguetes, contribuyendo así a fortalecer la economía familiar mientras participan activamente en el cuidado del medio ambiente.

Durante este 2026 se han realizado 17 Mercaditos Pa' Delante, beneficiando a mil 800 familias y logrando la recolección de más de 66 mil kilogramos de materiales reciclables.

Desde el inicio del programa en 2024, se han llevado a cabo 56 jornadas, en las que casi 6 mil 500 familias han participado de manera activa, permitiendo recuperar alrededor de 200 toneladas de materiales, resultado que refleja el compromiso de las y los coahuilenses con el cuidado de su entorno y el bienestar de sus comunidades.

El DIF Coahuila refrenda su compromiso de continuar acercando este programa a más municipios del estado, fortaleciendo acciones que mejoren la calidad de vida de las familias y promuevan una cultura de reciclaje, participación social y responsabilidad compartida para seguir construyendo un Coahuila Pa' Delante.