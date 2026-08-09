Sari Pérez Cantú arranca jornada de limpieza en Frontera

Frontera, Coah.- Con el objetivo prioritario de proteger a peatones y automovilistas, la alcaldesa Sari Pérez Cantú dio instrucciones para poner en marcha una jornada de limpieza integral en el camellón central y orillas del libramiento Carlos Salinas de Gortari. Debido a la longitud de esta arteria estatal, las labores se realizarán por etapas estratégicas.

Las cuadrillas estuvieron a cargo del director de Servicios Primarios, Raúl Isaac Cárdenas, quien explicó las acciones desarrolladas. El despliegue contó con el valioso respaldo del departamento de Parques y Jardines, encabezado por el director Roberto Mauricio y el coordinador Luis Ortíz, uniendo esfuerzos en favor del municipio.

El arranque de los trabajos tuvo lugar en el cruce con la carretera 30 y avanzó de norte a sur. En este primer tramo, el personal se enfocó en el deshierbe, el retiro de maleza y la recolección general de desechos sobre la vía.

Estas acciones mejoran la imagen urbana y son fundamentales para devolver una visibilidad clara a los conductores. Asimismo, el despeje de ramas pronunciadas elimina obstáculos de riesgo, garantizando un tránsito mucho más fluido y seguro para todos los usuarios.

El Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de mantener una supervisión constante en el desarrollo de este programa. Se continuará trabajando de manera escalonada hasta abarcar la totalidad de la arteria en su paso por Frontera para la seguridad de la ciudadanía.