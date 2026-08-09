DIF Saltillo ofrece atención especializada para personas con autismo

Saltillo, Coah.- El alcalde Javier Díaz González destacó el trabajo que se ha venido realizando dentro del Centro Municipal de Autismo "TEAcompaño con Amor", que continúa consolidándose como un espacio de atención especializada, ofreciendo servicios interdisciplinarios de evaluación, diagnóstico y terapias personalizadas, además de impulsar la capacitación permanente de su equipo de profesionales.

Bajo el liderazgo de su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, el alcalde mencionó que la inclusión, el bienestar y el desarrollo integral de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) ha sido uno de los principales compromisos desde que inició la administración.

A la fecha, el Centro Municipal de Autismo, primero en su tipo en la ciudad, ha brindado más de mil 100 servicios, entre los que se incluyen terapias de pedagogía, de lenguaje, ocupacionales y multisensoriales; sesiones de psicología conductual y de nutrición; consultas de medicina general y neuropediatría; así como diagnósticos especializados.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, mencionó que en el Centro Municipal de Autismo el área de valoración y diagnóstico es responsable de identificar el perfil de neurodesarrollo de cada usuario mediante un proceso de evaluación integral con una duración aproximada de seis sesiones.

"Durante este proceso se aplican diversas pruebas especializadas que permiten identificar características propias del Trastorno del Espectro Autista, posibles comorbilidades, fortalezas y áreas de oportunidad. Y al concluir la evaluación se entrega un informe diagnóstico con recomendaciones específicas para iniciar un plan de intervención terapéutica acorde con las necesidades de cada persona", señaló.

En cuanto a las terapias de lenguaje, refirió que comienzan con una evaluación inicial y el seguimiento del desarrollo de la comunicación de cada usuario. A partir de ello, se implementan programas de intervención individual y grupal enfocados en fortalecer el lenguaje receptivo y expresivo, la comunicación funcional, la articulación, el incremento del vocabulario y las habilidades comunicativas.

Añadió que, cuando es necesario, se incorporan sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, favoreciendo la interacción social mediante actividades lúdicas y brindando orientación permanente a madres, padres y cuidadores para reforzar el proceso terapéutico desde el hogar.

Terapias y servicios ofrecidos en el Centro

La presidenta honoraria del DIF Saltillo señaló que en el área de pedagogía la atención se enfoca en favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, identificando las fortalezas, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de cada niña y niño.

Mediante procesos de evaluación, intervención, orientación y seguimiento se valoran aspectos como el desempeño escolar, el desarrollo psicomotor, los conocimientos previos, la autonomía, la atención, el seguimiento de instrucciones, así como la motivación e interés por aprender. Para ello se emplean materiales manipulativos, apoyos visuales, juegos didácticos, organizadores gráficos y herramientas tecnológicas que promueven una educación más inclusiva.

En cuanto a las terapias ocupacionales y multisensoriales, mencionó que están dirigidas a potenciar las habilidades necesarias para la vida diaria, fortaleciendo la autonomía en actividades como la alimentación, el vestido, la higiene personal, la socialización y la comunicación.

"Cada intervención inicia con una entrevista a las familias para conocer las características, necesidades y preferencias de cada usuario, permitiendo diseñar estrategias personalizadas en un entorno dinámico, seguro y estimulante", refirió.

El área de psicología conductual brinda acompañamiento especializado para comprender las variables cognitivas, emocionales y ambientales que influyen en el comportamiento de niñas, niños y adolescentes con TEA, con el objetivo de reducir las barreras que interfieren en el aprendizaje y la calidad de vida, fortaleciendo las habilidades sociales, emocionales y comunicativas que favorecen una mejor inclusión en los diferentes entornos.

Como parte de la atención integral, el Centro también ofrece servicios de neuropediatría, nutrición y medicina general, fortaleciendo el seguimiento clínico y el trabajo interdisciplinario para favorecer el desarrollo físico, emocional y cognitivo de las y los usuarios.