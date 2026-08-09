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Coahuila

Lesionado tras accidente de camión en Arteaga, Coahuila

La circulación se vio afectada durante más de una hora mientras se realizaban las maniobras de rescate.

Por Hilda Sevilla - 09 agosto, 2026 - 08:20 a.m.
Lesionado tras accidente de camión en Arteaga, Coahuila
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      ARTEAGA, Coah.- Un hombre de 40 años, identificado como Rubén y originario de Cadereyta, Nuevo León, resultó lesionado luego de que el camión que conducía volcara sobre la carretera federal 57, en el tramo cercano al túnel de Los Chorros.

      El accidente ocurrió en el kilómetro 228+500, donde presuntamente el conductor perdió el control de la unidad debido al exceso de velocidad, impactó contra una barrera de concreto y posteriormente terminó volcado.

       

      Tras el percance, paramédicos de CAPUFE acudieron al sitio para brindar atención al conductor, quien fue trasladado en código amarillo al Hospital General de Saltillo.

       

      El accidente provocó afectaciones a la circulación durante poco más de una hora, mientras se realizaban las maniobras correspondientes para atender la emergencia y retirar la unidad.

      De acuerdo con la información disponible, no se registró rapiña tras la volcadura. Las autoridades y cuerpos de emergencia realizaron las labores correspondientes en la zona para restablecer la circulación y determinar las circunstancias precisas que provocaron el accidente.

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