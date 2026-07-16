Lucha efectiva en Coahuila contra el gusano barrenador

La estrategia sanitaria contra el gusano barrenador continúa fortaleciéndose en Coahuila con barridos en ranchos, aplicación gratuita de tratamientos y la liberación de moscas estériles para evitar la propagación de la plaga.

El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, informó que estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre los gobiernos estatal, federal y autoridades sanitarias de Estados Unidos.

Explicó que las brigadas recorren los ranchos donde se detectan casos positivos para realizar inspecciones y aplicar ivermectina al ganado, con el objetivo de cortar la cadena de propagación.

Indicó que otra de las estrategias consiste en la liberación de moscas estériles, una técnica biológica mediante la cual los insectos machos impiden la reproducción de la mosca responsable del gusano barrenador.

Montemayor explicó que las aeronaves encargadas de esta liberación siguen rutas definidas por las autoridades sanitarias estadounidenses, priorizando las zonas con mayor riesgo de dispersión.

Reconoció que la presencia de lluvias y humedad favorece la movilidad del insecto, por lo que llamó a los productores a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso y permitir el ingreso de las brigadas sanitarias.

Señaló que la erradicación de la plaga será un proceso de largo plazo y requerirá mantener las acciones preventivas durante los próximos años.

Finalmente, destacó que la coordinación entre autoridades y ganaderos ha permitido mantener bajo control la situación en Coahuila y reducir el riesgo de nuevos brotes.