José Antonio Gutiérrez destaca finanzas sanas en Coahuila para 2026

SALTILLO, COAHUILA.- José Antonio Gutiérrez Rodríguez, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, indicó que 2026 será un año con arranque histórico para Coahuila, al iniciar con finanzas sanas.

Gutiérrez Rodríguez mencionó que este 1 de enero entra en vigor el Paquete Económico presentado el pasado diciembre, donde se resalta que no hay nuevos impuestos y que únicamente se actualizaron las tarifas de derechos conforme a la inflación estimada de un cuatro por ciento.

Lo anterior, dijo, es resultado del orden y planeación con que se lleva la política financiera del estado, ya que, por primera vez en 11 años, se inicia un ejercicio fiscal sin préstamos a corto plazo, por lo que se garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presupuesto de egresos 2026 en favor de los coahuilenses en programas sociales e inversiones sin precedentes en materia de seguridad, salud y grandes obras de infraestructura.

Acciones de la autoridad

El Secretario de Finanzas señaló que, en participaciones federales, se tiene proyectado un incremento del 15.39 % al pasar de 29 mil 149 millones de pesos en 2025, a 33 mil 636 millones de pesos en 2026.

Lo anterior, derivado de que Coahuila obtuvo el primer lugar nacional con mayor crecimiento en la recaudación de ingresos locales de impuestos, derechos, predial y agua. Esto, refleja la confianza de la ciudadanía hacia la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Abundó que, por primera vez desde el inicio del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2016, Coahuila logró alcanzar el nivel de Endeudamiento Sostenible, semáforo verde, que se traduce en eficiencia en la recaudación de ingresos, cumplimiento en los pagos del servicio de deuda y de obligaciones económicas con proveedores, así como un orden financiero a través de un gasto responsable y ordenado.

Detalles confirmados

"Gracias a la visión del gobernador Manolo Jiménez, Coahuila avanza con finanzas sanas al contar con la planeación de la ejecución del gasto para el ejercicio 2026 en todas las áreas del Gobierno Estatal, donde, como siempre, se procederá de manera ordenada, eficiente y con honradez", manifestó José Antonio Gutiérrez.