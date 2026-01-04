Trifulca en Minita Siete durante partido local de fútbol

Una pelea estalló en el campo de fútbol de la colonia Minita Siete durante un partido entre dos equipos locales. Según testigos, un individuo, aparentemente enfurecido, salió de unas tapias y atacó a un jugador con una piedra, iniciando una riña.

Los jugadores del equipo afectado intentaron separar a los involucrados, pero se dirigieron solo contra el agresor, lo que provocó la intervención de más personas, aparentemente amigos del atacante. La situación se volvió caótica, con más personas involucradas en la pelea.

¿Cómo ocurrió la pelea?

Testigos presenciales relataron que la situación se salió de control rápidamente. "Vimos que de la nada sale un cholo que estaba arrecholado... y se le va con una piedra y se le va a los golpes", dijo un testigo. La pelea continuó hasta que los involucrados fueron separados.

No se reportaron heridos graves, pero la situación generó preocupación entre los presentes.

Acciones de la autoridad

Elementos de la policía municipal intervinieron en el asunto, pero los protagonistas de la pelea salieron corriendo y huyeron, evitando ser detenidos por las autoridades.