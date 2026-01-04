Joven da a luz en ambulancia durante traslado a hospital en Arteaga

Arteaga, Coahuila.- Una joven de 20 años dio a luz a una bebé mientras era trasladada de emergencia al Hospital General de Saltillo, luego de que entrara en labor de parto en la Clínica El Tunal, ubicada en el municipio de Arteaga.

La joven, de 20 años, entró en labor de parto en la Clínica El Tunal y fue trasladada de emergencia.

Los hechos se registraron durante la madrugada, cuando la mujer, con un embarazo a término de 40 semanas, acudió a recibir atención médica al presentar contracciones. Tras ser valorada por el personal de la clínica, se determinó su traslado a un hospital de mayor capacidad para garantizar una atención especializada.

El personal de Protección Civil y Bomberos actuó rápidamente para garantizar la salud de madre e hija.

El traslado se realizó en una ambulancia de Protección Civil y Bomberos de Arteaga, con el acompañamiento del médico y la enfermera en turno. Sin embargo, durante el recorrido por la carretera federal 57, el trabajo de parto se aceleró y la joven dio a luz dentro de la unidad de emergencia.

Ambas fueron entregadas al hospital General de Saltillo en condiciones estables tras el nacimiento.

Gracias a la preparación y rápida actuación del personal que brindó la atención prehospitalaria, el nacimiento se llevó a cabo sin contratiempos, reportándose tanto la madre como la recién nacida en condiciones estables.

Al llegar al Hospital General de Saltillo, ambas fueron entregadas al personal médico para su valoración y seguimiento, sin que se presentaran complicaciones posteriores.

Autoridades municipales resaltaron la coordinación y capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia, subrayando el compromiso de brindar atención médica oportuna tanto a la población de Arteaga como a quienes transitan por el municipio.