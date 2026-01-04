Ángel Cruz García promueve el cuidado de la salud en Coahuila

Con el arranque del año, el cuidado de la salud se consolida como uno de los principales propósitos entre la población, impulsado por la necesidad de prevenir enfermedades y corregir hábitos que afectan la calidad de vida, ante lo que especialistas señalan que la prevención es la manera más efectiva para reducir riesgos y detectar padecimientos de manera oportuna.

Ángel Cruz García, Director General del Hospital General "Amparo Pape de Benavides", reconoció que al inicio del año, existe un mayor interés de la población por el cuidado de su salud, donde muchas personas deciden un cambio de hábitos, alimentación, ejercicio y sobre todo chequeos médicos.

"Uno de los propósitos de Año Nuevo es conservar, mantener o recuperar la salud, lo más importante es conservarla, más allá de atender enfermedades cuando ya se ha desarrollado algún problema".

El funcionario explicó que adoptar una dieta saludable, realizar ejercicio acorde a la edad y condición médica, y realizarse estudios de manera periódica son acciones básicas para el autocuidado.

Señaló la importancia de llevar una vida activa, no sedentaria para prevenir enfermedades crónicas, y quienes padecen de diabetes, hipertensión, deben contar con la orientación de un nutriólogo para evitar descompensaciones que afecten su salud.

Finalmente, recomendó hacerse un chequeo general cada seis meses, aun sin presentar síntomas, para conocer el estado de salud e identificar los problemas que se pudieran presentar de manera oportuna y atenderlos.

Dentro de los estudios mínimos recomendables son una biometría hemática completa, química sanguínea, examen general de orina, perfil tiroideo y hemoglobina glucosilada, esta última fundamental para detectar diabetes o riesgo de desarrollarla.

"La medicina preventiva es la columna vertebral de la salud, es la única forma en que podemos mantenernos sanos y detectar a tiempo cualquier problema en el estado de salud", indicó.