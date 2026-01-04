Fenómeno en el cielo de Múzquiz: Marco Antonio Rendón explica avistamiento

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La noche del viernes, habitantes del Pueblo Mágico de Múzquiz y de la comunidad de Boquillas de Carmen fueron testigos de un inusual fenómeno en el cielo: un objeto volador brillante surcó el firmamento, generando asombro y curiosidad entre quienes lograron captarlo en video.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran una estela luminosa desplazándose a gran velocidad, lo que desató diversas especulaciones entre los internautas, desde teorías sobre objetos voladores no identificados hasta posibles fenómenos astronómicos.

Sin embargo, el ciudadano Marco Antonio Rendón, reconocido por su experiencia en temas aeroespaciales, aclaró que se trató del paso del cohete Falcon X, correspondiente a la misión Starlink de la empresa SpaceX.

Este lanzamiento tuvo lugar en Cabo Cañaveral, Florida, y su objetivo fue el despliegue de 29 satélites destinados a mejorar la conectividad global.

Rendón explicó que las condiciones atmosféricas y la trayectoria del cohete permitieron que su estela fuera visible desde distintos puntos del estado de Coahuila, incluyendo Múzquiz y Boquillas de Carmen.

"No se trata de un fenómeno extraterrestre, sino de un avance tecnológico que cada vez es más frecuente en nuestros cielos", puntualizó.

Dado lo anterior, el avistamiento también fue captado por internautas en Estados Unidos quienes reportaron haber visto la brillante luz desde localidades como Midland, Texas, expresó por su parte la ciudadana Anabel Hidalgo, lo que confirma la magnitud del evento y la visibilidad del lanzamiento en amplias regiones del continente.