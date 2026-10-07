Coahuila controla brote de gusano barrenador: solo 38 casos activos

Coahuila registra un control efectivo sobre el brote de gusano barrenador con solo 38 casos activos en la entidad, cifra significativamente menor en comparación con otros estados del norte del país, informó Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural estatal.

El funcionario explicó que, desde que se detectó el primer brote en abril, la entidad ha contabilizado alrededor de 300 casos acumulados; sin embargo, las estrategias implementadas han permitido reducir la incidencia activa. A manera de contraste, señaló que Sonora registra cerca de 200 casos, Durango aproximadamente 100 y Chihuahua alrededor de 80.

Montemayor Garza atribuyó estos resultados a las gestiones del Gobierno del Estado ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la aplicación de barridos sanitarios, la liberación de mosca estéril, capacitaciones y la entrega gratuita de medicamentos como ivermectina y doramectina.

Asimismo, destacó la colaboración del sector social, ganaderos organizados y comisariados ejidales en la autorregulación de la movilización de ganado, restringiendo el traslado de animales desde zonas con presencia del parásito únicamente hacia áreas afectadas, evitando contaminar regiones limpias.

El titular de Desarrollo Rural detalló que ya inició una segunda etapa de reforzamiento en predios con casos reincidentes, en coordinación con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), Senasica e inspectores estatales.

Respecto al impacto en el hato ganadero, Montemayor Garza descartó mortandad provocada por el parásito, indicando que los animales detectados, incluso en fase tres, reciben tratamiento oportuno y logran recuperarse.

Finalmente, el secretario afirmó que los bajos niveles de infestación colocan a Coahuila en posición favorable para buscar la reapertura del puerto fronterizo de Ciudad Acuña para la exportación de ganado hacia Estados Unidos, proyectada entre mediados de diciembre y principios del próximo año.