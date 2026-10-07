Maestro acosa a alumno por convivir con mujeres; lo señala como "niña"

MONCLOVA, COAH. - Un maestro de Educación Física es señalado de acosar y discriminar a un alumno de 14 años mediante comentarios en los que hace alusión a que el adolescente es "niña", debido a que convive y mantiene amistad con alumnas.

El señalamiento fue realizado por Mayra Yesenia Núñez Leiva, madre del estudiante de la Secundaria Federal número 1 Héroes de Nacozari, quien acudió a Derechos Humanos para denunciar al docente Faustino Ibarra y solicitar que se investigue el caso.

La madre relató que el pasado 5 de octubre el maestro permitió salir primero a los alumnos varones y ordenó a su hijo permanecer sentado, argumentando que todavía no salían las niñas. Posteriormente, le indicó que ya podía levantarse porque las alumnas (mujeres) podían salir.

Denuncia de discriminación por parte de la madre

Núñez Leiva consideró que el comentario fue una forma de discriminación, pues, según explicó, el docente cuestiona que su hijo conviva con mujeres y hace alusiones sobre su identidad por relacionarse con ellas.

"Mi hijo lo cuestionó y el maestro le señaló específicamente que, por juntarse y hablar con las niñas, diciéndole salga con las niñas porque siguen las niñas de salir", dijo.

El actuar del profesor no se limitó a una simple instrucción de disciplina, sino que derivó en un acto de señalamiento público, humillación y discriminación frente a todo el salón.

"Lo está discriminando porque se junta con niñas, porque platica con niñas, porque habla con niñas", señaló. La madre aclaró que su hijo también tiene amistades entre hombres e incluso novia, por lo que rechazó que el maestro haga comentarios sobre sus relaciones de amistad.

"Él va a apoyar en la educación nada más, por eso se le está pagando, no para que vaya a agredir a los alumnos", expresó.

"Él va a apoyar en la educación nada más, por eso se le está pagando, no para que vaya a agredir a los alumnos", expresó.

Núñez Leiva afirmó que su hijo ha manifestado enojo y en ocasiones ha expresado que no quiere acudir a clases por lo ocurrido.

La madre señaló que inicialmente acudió con la dirección de la secundaria, quien recibió su reporte, y posteriormente presentó un oficio ante la Dirección General de Servicios Educativos donde le informaron que no se podía hacer nada.

Solicitud de investigación y cambio de docente

También acudió a Derechos Humanos para entregar otro documento con los hechos que denuncia. Aseguró que el maestro tendría antecedentes de otras conductas hacia alumnos y que lleva varios años impartiendo clases en el plantel.

"Así como le pasó al mío, me imagino que de años atrás así ha agredido a algunos otros alumnos y pues ahorita no estamos como para quedarnos callados", manifestó.

La madre pidió a las autoridades correspondientes investigar los hechos y evitar que otros estudiantes puedan enfrentar situaciones similares.

Como petición, consideró que el maestro debería ser cambiado de escuela o dejar de impartir clases en el plantel. "Porque a mi hijo me lo exhibió ante todo el salón. "¿Cómo creen que se sintió mi hijo cuando lo exhibió ante todo el salón?", cuestionó.