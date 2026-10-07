Fiscalía de Coahuila investiga violación a menor en Palaú
La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación tras el incidente en Palaú, donde una menor fue víctima de una violación.
Resumen
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La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, inició una investigación en torno a un presunto caso de violación en agravio de una menor de edad ocurrido en esta villa.
Tras los hechos, la víctima fue trasladada de inmediato a la sala de urgencias del Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", donde recibió atención médica.
Como parte de las investigaciones, fue detenido un hombre identificado como Fernando N., a quien se investiga por estos hechos.
Rocío N., madre del detenido, manifestó que no considera a su hijo capaz de cometer una conducta de esa naturaleza y señaló que él trabaja en la venta de paletas y "quinielas" para sacar adelante a sus hijos.
La mujer relató que su hijo fue detenido alrededor de las 13:00 horas de este miércoles y que, hasta este momento, desconoce su situación legal y dónde lo tienen, debido a que padece convulsiones.
Ante estos hechos, también fue detenida la esposa de Fernando N., abriendo así la Fiscalía una carpeta de investigación en torno a lo sucedido para efectuar las diligencias correspondientes.
Por lo anterior, será la autoridad ministerial la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes conforme avance la investigación.