Peligra patrimonio de familias en Ramos Arizpe por erosión del arroyo La Encantada

RAMOS ARIZPE, Coahuila - La erosión continua en los márgenes del arroyo La Encantada mantiene en riesgo de colapso a diversas viviendas en la colonia Analco de Ramos Arizpe, provocando un constante temor entre las familias del sector por la posible pérdida de su patrimonio.

Impacto de la erosión en las viviendas

Las intensas precipitaciones recientes y la corriente continua de agua han socavado el terreno adyacente a los hogares, dejando los cimientos expuestos y debilitando las estructuras habitacionales.

Pese a que las autoridades de Protección Civil municipal han efectuado evaluaciones y acordonamientos en la zona afectada, los residentes exigen la realización de obras de infraestructura urgentes, como la edificación de muros de contención o el embaulado del cauce.

Demandas de la comunidad ante la emergencia

Las familias de la zona hicieron un llamado formal a las autoridades locales y estatales para acelerar las intervenciones técnicas en el sitio antes de que nuevas lluvias provoquen mayores desgastes en el suelo y comprometan la integridad física de la población.