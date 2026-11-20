Sergio Sisbeles Alvarado destacó la participación de familias en los festejos de la Región Centro-Desierto y la tranquilidad durante las celebraciones.

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Saldo Blanco en Celebraciones

MONCLOVA, COAH. - Un saldo blanco en los municipios de la Región Centro-Desierto reportó Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno, tras los desfiles conmemorativos del aniversario de la Revolución Mexicana.

El funcionario destacó que las celebraciones se desarrollaron sin incidentes relevantes y permitieron que familias enteras salieran a las calles para participar en esta tradición, tanto en Monclova como en Frontera y el resto de los municipios de la región.

Señaló que estas actividades reflejan las condiciones de seguridad que, dijo, permiten a la ciudadanía transitar con tranquilidad y apropiarse de los espacios públicos.

Sisbeles Alvarado consideró que este escenario representa un cambio respecto a lo que ocurría hace aproximadamente 15 años, cuando, recordó, existía temor entre la población para salir y participar en actividades públicas.

Prioridad en la Recuperación de Espacios Públicos

Subrayó que recuperar los espacios para la convivencia ciudadana es una prioridad del Gobernador Manolo Jiménez, quien, aseguró, continuará impulsando condiciones para que las familias puedan disfrutar de este tipo de celebraciones.

Agregó que en los desfiles participaron contingentes de instituciones educativas, asociaciones civiles y ciudadanos, quienes se sumaron a la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.