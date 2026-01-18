Aumentan fraudes en préstamos: Policía Cibernética de Coahuila emite alerta

SALTILLO, COAHUILA.– Ante el incremento de solicitudes de crédito durante la llamada cuesta de enero, la Policía Cibernética del Estado de Coahuila emitió una alerta preventiva por el aumento de fraudes relacionados con préstamos ofrecidos a través de plataformas digitales y aplicaciones móviles.

Las autoridades advirtieron que este tipo de servicios, que prometen dinero rápido y sin requisitos, representan un alto riesgo para los usuarios, quienes pueden ser víctimas de robo de identidad, extorsiones, amenazas y otros delitos cibernéticos.

De acuerdo con la Policía Cibernética, muchas de estas aplicaciones solicitan permisos excesivos al teléfono celular, permitiendo el acceso a contactos, fotografías y archivos personales, información que posteriormente es utilizada para presionar a las víctimas mediante cobros indebidos o intimidaciones, incluso cuando el préstamo no ha sido aceptado.

Acciones de la autoridad

Asimismo, se detectó que algunas empresas no cuentan con respaldo legal ni regulación financiera, pese a tener presencia física o publicidad en redes sociales, lo que no garantiza su legitimidad. En varios casos, dichas plataformas desaparecen en cuestión de semanas o meses, dejando a los usuarios sin posibilidad de reclamar.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar cualquier empresa que solicite pagos por adelantado, revisar cuidadosamente las condiciones del crédito, tasas de interés y penalizaciones, así como verificar que las financieras estén debidamente registradas y reconocidas por autoridades oficiales.

Detalles confirmados

La Policía Cibernética exhortó a la población a denunciar cualquier intento de fraude y a no compartir información personal con aplicaciones o empresas de procedencia desconocida, a fin de prevenir delitos y proteger sus datos personales.