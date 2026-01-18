Rehabilitan vialidades en la colonia El Rodeo

SALTILLO, COAHUILA.- Con el propósito de mejorar la seguridad vial, la movilidad y la calidad de vida de las y los saltillenses, el alcalde Javier Díaz González intensificó los trabajos de rehabilitación de vialidades al interior de diversos barrios y colonias de la ciudad.

Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública reparó de manera oportuna diversos tramos dañados de la carpeta asfáltica en calles de la colonia El Rodeo, ubicada al poniente de Saltillo.

En este sector, cuadrillas municipales trabajaron en las calles Lorenzo Burciaga Dávila y José Cruz Ballesteros, entre otras, a fin de reducir riesgos para las y los habitantes de la zona, así como brindar vialidades más seguras para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.

De manera simultánea, brigadas del programa "Aquí Andamos" intervinieron en diversas calles de la colonia Ampliación Villas de San Lorenzo, al sur de la ciudad.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 ❮❯

En este sector habitacional, cuadrillas municipales retiraron el pavimento dañado, realizaron labores de limpieza, colocaron asfalto caliente y nivelaron la zona, en beneficio directo de las y los residentes de las calles San Esteban, San Lorenzo y Comercio.

Además, en este mismo sector, el Ayuntamiento intervino en la calle Nueva Tlaxcala, en el tramo comprendido entre Prolongación Francisco de Urdiñola y el bulevar Antonio Cárdenas.

Asimismo, personal municipal trabajó sobre la calle Nopal, en la colonia Loma Linda, al oriente de Saltillo; mientras que, en el sector sur, se realizaron acciones de rehabilitación en el bulevar Enrique Martínez y Martínez, así como en diversas calles del fraccionamiento Colinas de San Francisco.

El alcalde Javier Díaz González refrendó su compromiso de trabajar de manera permanente en el mantenimiento de la infraestructura vial en calles y avenidas de barrios y colonias, con el objetivo de ofrecer una ciudad más segura, funcional y con mejores condiciones de movilidad.

Además, Díaz González recordó que la ciudadanía puede realizar sus reportes a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al número 844-160-08-08.