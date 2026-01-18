Marlene Medina Trejo llama a no postergar la titulación en la UTC

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) exhortó a sus egresadas y egresados a iniciar y concluir en tiempo su proceso de titulación correspondiente al ciclo 2026, al señalar que contar con el título y la cédula profesional representa una ventaja determinante para el desarrollo laboral y la continuidad académica.

La institución destacó que, en el caso del Técnico Superior Universitario (T.S.U.), la titulación oportuna es un requisito indispensable para acceder a estudios de ingeniería, además de fortalecer el perfil profesional, facilitar la inserción en el mercado laboral y validar formalmente los conocimientos y habilidades adquiridas durante la formación.

Para quienes concluyeron ingeniería o licenciatura, la UTC subrayó que el título profesional acredita la capacidad técnica y académica, mejora las condiciones de contratación, permite aspirar a promociones y amplía las oportunidades tanto a nivel nacional como internacional.

La secretaria académica de la UTC, Marlene Medina Trejo, señaló que la titulación representa el cierre formal de la etapa formativa y una herramienta clave para continuar creciendo profesionalmente, por lo que llamó a no postergar este trámite. Añadió que la universidad ofrece acompañamiento permanente para resolver dudas y facilitar el proceso a las y los egresados.

Requisitos y pasos para la titulación

La Secretaría Académica informó que los requisitos y pasos para la titulación están disponibles en el portal oficial de la UTC, dentro del apartado de Egresados, y recordó que se cuenta con canales de atención directa para brindar orientación personalizada.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 844-288-3800, extensiones 1208, 1204 y 1213, o escribir al correo electrónico [email protected].