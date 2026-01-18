Contactanos
Coahuila

Inician el año con activación física

Durante la actividad, se realizaron pruebas de detección de diabetes e hipertensión, así como vacunación antirrábica para mascotas.

Por Staff / La Voz - 18 enero, 2026 - 08:07 p.m.
      SALTILLO, COAHUILA.- Este domingo, cientos de personas disfrutaron de una de las primeras ediciones del año de la Ruta Recreativa sobre el bulevar Venustiano Carranza, en la que tuvieron la oportunidad de activarse físicamente y aprovechar las actividades que se ofrecieron.

      Como es costumbre, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, diferentes dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo se coordinaron con el fin de brindar servicios a las y los paseantes de este paseo dominical.

      Acciones de la autoridad

      Como parte de su estrategia para reforzar los lazos de confianza y colaboración con la ciudadanía, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de diferentes agrupamientos, ofreció actividades de proximidad ciudadana, las cuales fueron muy bien recibidas.

      Por su parte, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló su módulo de detección de diabetes e hipertensión, además de ofrecer recomendaciones en nutrición; asimismo, para los seres sonrientes se brindaron acciones de vacunación antirrábica y desparasitación.

      Detalles confirmados

      En la Ruta Recreativa se observó a personas trotando, caminando, en bicicleta o patines, muchos de los paseantes acompañados de su familia e incluso de su mascota.

      Se invita a las familias saltillenses a que acudan todos los domingos a la Ruta Recreativa, la cual se extiende desde la calle Baja California hasta la calle Canadá, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

