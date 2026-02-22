Aplazan pensionados la venta de su recinto

La Asociación de Pensionados y Jubilados del IMSS acordó otorgar un plazo de tres meses para intentar concretar la venta del salón; de lo contrario, se analizará la opción de bajar el valor del inmueble ante las dificultades que se han presentado durante los últimos meses para encontrar un comprador.

Durante una asamblea realizada este domingo, los integrantes decidieron mantener, por ahora, el precio del inmueble, establecido en 7 millones de pesos, pero intensificarán su promoción y será en mayo cuando revisarán de nueva cuenta los avances, para evaluar si es necesario reducir el valor del edificio para facilitar su venta.

La decisión de los pensionados

El abogado Jaime Martínez Riojas, quien encabeza el proceso de comercialización del inmueble, recordó que de manera inicial se había fijado un valor de 10 millones de pesos por la asociación para poder negociar y obtener el mayor monto posible, sin embargo, tras meses sin ofertas se bajó a 7 mdp.

Ahora se analiza la opción de bajarlo de nueva cuenta a 5 millones de acuerdo a lo que marca el avalúo, ante las ofertas que han recibido.

"Durante esta semana sí ha habido personas interesadas en adquirir el inmueble, pero nos ofrecen entre 4 y 5 millones de pesos, por lo que se plantea la posibilidad de bajar el precio ante las condiciones del edificio".

Limitaciones del inmueble

Mencionó que, a pesar de que el salón cuenta con una ubicación céntrica, enfrenta algunas limitaciones que han frenado el interés de compradores, como la falta de estacionamiento o las condiciones del mismo inmueble.

El acuerdo que se tomó el día de ayer es esperar hasta el mes de mayo, intensificar la promoción para colocarlo en 7 millones de pesos; de lo contrario, se podría bajar de nueva cuenta el valor.