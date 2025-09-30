Coahuila se mantiene en el top tres de estados más seguros de México

FRONTERA, COAHUILA.- El subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, aseguró que la seguridad en esta zona de Coahuila está garantizada, pese a que, por su ubicación y tránsito constante, puede ser vista como atractiva para la delincuencia.

"Han sido operativos solamente de persuasión y presencia, hasta el momento no hay reporte de que hayan ingresado células delictivas. Obviamente hay acciones que se realizan continuamente y ciertos decomisos, comercialización de sustancias que no son permitidas, pero a menor escala", puntualizó.

El funcionario destacó que Coahuila se mantiene dentro del top tres de los estados más seguros de México, gracias al trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, lo que ha permitido conservar la paz y tranquilidad en la entidad.

Sisbeles Alvarado explicó que, en conjunto con la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, se llevan a cabo operativos de vigilancia permanentes, enfocados en atender áreas de oportunidad y garantizar presencia en las calles, con el objetivo de retirar de circulación lo que pueda dañar a la juventud.

"Se fortalecen los cuerpos de seguridad pública para seguir ofreciendo paz y tranquilidad a las familias de la región", agregó.