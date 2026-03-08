Marcha pacífica en Coahuila: Mujeres piden igualdad y seguridad

SALTILLO, COAHUILA.- Alrededor de mil mujeres integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) participaron este domingo en una marcha pacífica por las calles de la capital del estado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir acciones efectivas contra la violencia de género.

La movilización de mujeres en Coahuila

La movilización reunió a mujeres provenientes de diversos municipios de Coahuila, quienes se sumaron para visibilizar la problemática de la violencia contra las mujeres y demandar a las autoridades mayores medidas de protección, seguridad e igualdad.

Durante el recorrido se escucharon consignas y mensajes enfocados en reforzar la defensa de los derechos de las mujeres.

A la marcha acudieron dirigentes y representantes de municipios como General Cepeda, Parras de la Fuente, Arteaga, Torreón, Sabinas, Monclova, Ramos Arizpe y Piedras Negras, entre otros.

Participación diversa en la marcha

En la manifestación también participaron coordinadoras de ejidos y ciudades, conductoras de aplicación, taxistas, comerciantes, músicos, mujeres del campo y otras afiliadas a la organización, quienes caminaron unidas para alzar la voz en favor de los derechos de las mujeres y recordar la lucha histórica por la igualdad.

Los organizadores destacaron que la movilización se desarrolló de manera pacífica y ordenada, sin daños a establecimientos ni actos de vandalismo, respetando en todo momento los derechos de la ciudadanía.

El recorrido concluyó en el Monumento a Emiliano Zapata, ubicado en la Plaza Coahuila, donde la licenciada Ana Perla Alvarado dirigió un mensaje en representación de las participantes, recordando la importancia de continuar la lucha por un futuro más justo e igualitario para mujeres, adolescentes, niñas y bebés.

Las participantes reiteraron que la movilización busca mantener viva la exigencia de justicia, seguridad y respeto para todas las mujeres.